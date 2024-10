Lourdes Garcia é musa do River Plate - Reprodução / Instagram

Publicado 01/10/2024 15:50

Rio - A musa do River Plate, Lourdes Garcia, levou seus fãs ao delírio nas redes sociais. A beldade publicou um ensaio ousado vestindo apenas uma lingerie azul e levou alguns comentários elogiosos dos seu seguidores no Instagram.

"Que corpaço lindo, que arte", "De que planeta você vem?", "Linda demais, incrível", "Simplesmente maravilhosa", foram alguns dos comentários feitos em seu ensaio.

Lourdes Garcia é torcedora do River Plate, um dos principais clubes do futebol argentino, e faz bastante sucesso nas suas redes sociais. No total, a beldade tem mais de 70 mil seguidores no Instagram.