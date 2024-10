André Iniesta está perto da aposentadoria - AFP

Publicado 01/10/2024 14:50

Rio - Ídolo do futebol espanhol e um dos maiores jogadores europeus de todos os tempos, o meia Andrés Iniesta, de 40 anos, deverá anunciar na próxima semana a sua aposentadoria. De acordo com informações do jornal espanhol "Relevo", a situação será oficializada no próximo dia 8.

Iniesta está sem clube desde julho, quando encerrou seu contrato com o Emirates Club, dos Emirados Árabes. Ele atua fora do futebol europeu desde 2018 quando acertou com o Vissel Kobe. Foram seis temporadas no Japão e uma no Oriente Médio.



Revelado pelo Barcelona, Andrés Iniesta marcou época no clube espanhol tendo conquistado três Mundiais de Clubes, quatro Liga dos Campeões e nove Campeonatos Espanhóis, além de outros títulos menos expressivos.



Pela seleção espanhola, ele fez parte da geração que mudou a história do futebol do país. Bicampeão da Eurocopa em 2008 e 2012, Iniesta fez o gol que deu o único título da Espanha na história das Copas do Mundo em 2010.