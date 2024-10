Courtois não joga mais em 2023 após lesionar o ligamento cruzado do joelho esquerdo - Thomas Coex / AFP

Courtois não joga mais em 2023 após lesionar o ligamento cruzado do joelho esquerdoThomas Coex / AFP

Publicado 30/09/2024 21:08

Real Madrid anunciou, nesta segunda-feira (30), que Thibaut Courtois sofreu uma lesão no músculo adutor da perna esquerda. O goleiro se machucou no clássico com o Atlético de Madrid, no Estádio Metropolitano, por La Liga, no último domingo. Segundo a imprensa espanhola, o arqueiro só terá condições de voltar a jogar após a data Fifa de outubro. Dessa forma, Lunin terá mais chances como titular da equipe merengue.

anunciou, nesta segunda-feira (30), que Thibaut Courtois sofreu uma lesão no músculo adutor da perna esquerda. O goleiro se machucou no clássico com o Atlético de Madrid, no Estádio Metropolitano, por La Liga, no último domingo. Segundo a imprensa espanhola, o arqueiro só terá condições de voltar a jogar após a data Fifa de outubro. Dessa forma, Lunin terá mais chances como titular da equipe merengue.

Courtois relatou o incômodo na coxa por boa parte do segundo tempo e até parou de cobrar tiros de meta. Ex-Atlético de Madrid, o belga também sofreu com objetos jogados em sua direção durante a partida. Já nos acréscimos do segundo tempo, sofreu o gol que empataria a partida para os Colchoneros.

LEIA MAIS: Ancelotti quebra recorde em La Liga



Sem Courtois, Lunin deverá ser titular pela primeira vez em 24/25. Na temporada 23/24, o belga rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e ficou fora por nove meses. Ao voltar aos treinos, rompeu o menisco interno do joelho direito. Sem Courtois, Lunin deverá ser titular pela primeira vez em 24/25. Na temporada 23/24, o belga rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e ficou fora por nove meses. Ao voltar aos treinos, rompeu o menisco interno do joelho direito.

O ucraniano substituiu Courtois e foi titular do Real Madrid durante boa parte temporada passada. Ele aproveitou a oportunidade e se destacou principalmente na campanha da equipe merengue na Liga dos Campeões, que terminou com título.



Nesta quarta-feira, o Real Madrid visita o Lille, pela segunda rodada da Liga dos Campeões, e recebe o Villarreal no Santiago Bernabéu no próximo sábado, pela nona rodada do Campeonato Espanhol.