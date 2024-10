Camisa 12 do Atlético de Madrid, José Giménez - AFP

Publicado 30/09/2024 18:10 | Atualizado 30/09/2024 18:47

Rio - O zagueiro do Atlético de Madrid, José Gimenez, de 29 anos, saiu em defesa de Vini Jr. após a polêmica no clássico entre a sua equipe e o Real no último fim de semana, que terminou empatado por 1 a 1. O uruguaio afirmou que o brasileiro recuou nas suas provocações ao ver que o clima nas arquibancadas entre os torcedores dos clubes rivais estava quente.

"A partir do momento em que ele começou a fazer esses gestos, pedimos que ele parasse, para que não continuasse esquentando o clima lá fora. Ele respondeu bem. Pode-se dizer que ele é um menino que ouve, que é humilde e que no final tem aquelas coisas que eu acho que o fazem se sentir confortável nos jogos e os fazem jogar melhor", disse em entrevista à "ESPN".



O comportamento de Vini Jr. em campo é alvo de críticas de muitos defensores do futebol espanhol. No entanto, Giménez, que atua há mais de uma década no Atlético, não vê o brasileiro desta forma.



"São situações que no final não se compartilham com atitudes, mas que no final, não considero que o façam com malícia. Ele não é um cara mau. Não é um cara que quer fazer o mal. Ele é assim, ele se sente confortável assim", concluiu.