Paulo Wanderley, presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB) - Divulgação/COB

Paulo Wanderley, presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB)Divulgação/COB

Publicado 30/09/2024 17:07

O Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil (COB) deu aval à candidatura de Paulo Wanderley para tentar a reeleição à presidência, cargo que ocupa desde 2017. Com isso, a Comissão Eleitoral referendou a chapa do atual presidente para a eleição marcada para a próxima quinta-feira (3). Paulo Wanderley irá concorrer com Marco La Porta, que foi seu vice-presidente.

A vontade de Paulo Wanderley de concorrer à reeleição vem levantando polêmicas de diversos grupos de opositores, além de atletas e outras entidades. A visão destes é que isso viola o Estatuto do Comitê e da Lei Geral do Esporte sobre um terceiro mandato.



Na metade de setembro, a Comissão de Atletas do COB solicitou um parecer jurídico sobre o assunto e encomendou uma análise externa sobre o tema. O Conselho de Ética questionou a contratação de parecer jurídico, apontando conflito de interesse.

"Entendemos que não é antiético aquilo que a lei regula ou permite. A compreensão de certo ou errado, moral ou imoral, é um conceito subjetivo. Forçoso concluir que não há vedação para a participação do sr. Paulo Wanderley Teixeira na próxima eleição para concorrer ao cargo de Presidente do COB, seja porque a sucessão difere de eleição para o cargo específico, seja porque as alterações normativas restritivas passaram a viger durante a sua gestão por sucessão", diz ofício do Conselho de Ética.



Com isso, a Comissão Eleitor avalizou a manifestação do Conselho. Paulo Wanderley está confirmado como candidato à presidência do COB.