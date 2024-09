Alisson é goleiro da seleção brasileira e do Liverpool - Kevork Djansezian / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Publicado 30/09/2024 11:07 | Atualizado 30/09/2024 11:24

Rio - Alisson pode deixar o Liverpool, da Inglaterra, em breve. O goleiro brasileiro, de 31 anos, entrou na mira do Bayern de Munique, da Alemanha, de acordo com informações do jornal britânico "The Sun".

Neuer, de 38 anos, está em fase final de carreira e tem sofrido com problemas físicos. Em 2022, o veterano goleiro alemão sofreu uma fratura na perna direita em um acidente de esqui.

Alisson tem contrato com o Liverpool até junho de 2026. O clube inglês planeja realizar uma reformulação e contratou o goleiro Giorgi Marmadashvili, do Valência, da Espanha, para a próxima temporada.

O nome de Alisson tem aval do treinador belga Vincent Kompany. O goleiro brasileiro foi contratado pelo Liverpool em 2018 e já disputou 269 jogos, além de ter conquistado títulos como a Liga dos Campeões, Campeonato Inglês e Copa da Inglaterra.