Palmeiras posa para a foto antes da final do Brasileirão sub-20 - Rafael Ribeiro/CBF

Palmeiras posa para a foto antes da final do Brasileirão sub-20Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 30/09/2024 21:33 | Atualizado 30/09/2024 21:36

O Palmeiras é tricampeão brasileiro sub-20. A conquista do terceiro título da história do clube veio com a vitória sobre o Cruzeiro por 3 a 0 no Allianz Parque, nesta segunda-feira (30), pelo jogo da volta da grande decisão.

Na partida de ida, as duas equipes empataram por 2 a 2. Nesta noite, porém, o Alviverde levou a melhor com gols de Allan e Coutinho (2). Dessa forma, superou a Raposa com um 5 a 2 no placar agregado.

"É uma alegria imensa. Isso tudo é o resultado de um trabalho de alguns anos, da valorização dos nossos profissionais, do investimento que fazemos anualmente na nossa base. O mundo está vendo as revelações do Palmeiras. Recuperamos a nossa base recentemente. Então, me sinto muito orgulhosa de ter dado essa continuidade a esse trabalho, que começou com o presidente Maurício Galliotte. O Palmeiras é o maior campeão brasileiro no profissional e na base. Isso nos enche de orgulho. Estou muito feliz e que venham mais e mais títulos", disse a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, ao SporTV.

O Verdão também conquistou o Brasileirão sub-20 em 2018 e em 2022. Assim, o Palmeiras se tornou o maior campeão do torneio desde que a CBF passou a organizá-lo, em 2015. Entre 2006 e 2014, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) organizava o campeonato.