O belo dia complementou a edição 2024 da Meia Maratona do CristoDivulgação / Effect Sport

Publicado 30/09/2024 18:37

Rio - O belo amanhecer sob o Cristo Redentor marcou a largada da edição 2024 da Meia Maratona do Cristo, realizada neste domingo, dia 29. O concorrido evento, mais uma vez, atraiu corredores de todas as regiões do Brasil e do exterior, reforçando o prestígio e a presença da prova no calendário turístico-esportivo do Rio de Janeiro.

Com todas as 1.200 inscrições esgotadas, fato que acontece desde a primeira edição da corrida, em 2021, os atletas percorreram os cenários encantadores da Floresta da Tijuca, em provas de 10 km e 21 km. Cartões postais como a Vista Chinesa, Paineiras, Mesa do Imperador e o próprio Cristo Redentor, local de chegada, foram palco do trajeto. Todos os participantes tiveram acesso ao Santuário e retornaram pelo Trem do Corcovado, complementando a experiência do evento.

Carol Figueiredo e Lucas Pereira brilharam no belo, mas também desafiador, percurso da Meia Maratona do Cristo 2024. A nova campeã já conhecia o caminho até o pódio, mas desta vez figurou no lugar mais alto dele. “Foi a minha terceira participação na corrida. Nas duas outras eu terminei na terceira colocação, e agora consegui vencer. A energia do Rio e a beleza da prova são únicas. Estou muito feliz”, avisou Carol, seguida por Patrícia Melo e Christina Silva, respectivamente.

O novo homem a ser batido também frisou a energia sem igual do evento. “Foi uma experiência incrível correr com esse visual. A prova é muito especial, foi tudo impecável”, celebrou Lucas Pereira. Rodrigo Botelho cruzou a linha de chegada na segunda colocação, enquanto Jorge Murad completou o pódio com os três primeiros.

A prova de 10 km coroou Bianca Ferreira e Daniel Heleno. Entre as mulheres, Jaqueline Fernandes e Evelin Cristina finalizaram o percurso na segunda e terceira posições, respectivamente, enquanto Gabriel Martin ficou em segundo no masculino, e Leonardo Muniz em terceiro.