Mbappé ao lado de Carlo Ancelotti no treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 30/09/2024 14:30 | Atualizado 30/09/2024 15:14

Espanha - O Real Madrid pode ter um retorno importante no duelo contra o Lille, nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões. O atacante Kylian Mbappé, de 25 anos, foi relacionado e tem chances de ficar à disposição de Carlo Ancelotti para o duelo pela segunda rodada da competição.

Mbappé se lesionou na vitória sobre o Alavés na última semana, pelo Campeonato Espanhol. O atacante sofreu uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda. O clube espanhol não deu previsão de retorno, porém, a imprensa local especulava ao menos três semanas de afastamento.



De acordo com o jornal "Marca", Mbappé deverá volta aos treinos com o grupo do Real Madrid nesta terça-feira. A atividade será definitiva para saber se o atacante irá realmente para campo diante do Lille.



Principal reforço do Real Madrid na temporada, Mbappé entrou em campo em nove jogos pelo clube espanhol, anotando sete gols. Na estreia da competição, o atual campeão europeu derrotou o Sttutgard por 3 a 1, o francês anotou um dos gols.