Hugo Souza vive grande momento no CorinthiansRodrigo Coca / Corinthians

Publicado 01/10/2024 13:30

Rio - O Corinthians não conseguirá efetuar a compra do goleiro Hugo Souza antes da primeira partida da semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo, nesta quarta-feira. De acordo com informações do portal "ESPN", o prazo para compra no valor de 800 mil euros (cerca de R$ 4,8 milhões) só passará a valer a partir do próximo dia 8.

Com isso, o clube paulista vai ter que desembolsar algo em torno de R$ 500 mil para escalar o goleiro no jogo do Maracanã, nesta quarta-feira. O valor já foi desembolsado na partida entre Corinthians e Flamengo, pelo Brasileiro, em São Paulo. O clube paulista venceu por 2 a 1.



Para contratar Hugo Souza por empréstimo, o Corinthians desembolsou 200 mil euros (algo em torno de R$ 1,19 milhão). O goleiro, que pertence ao Flamengo, tem contrato com o clube paulista até o fim do ano.



Cria do Flamengo, Hugo Souza chegou ao Corinthians no meio do ano, após passagem pelo futebol português. Com apenas 20 partidas pelo Alvinegro, o goleiro se tornou uma peça fundamental no elenco.