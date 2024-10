Corinthians x Flamengo - Campeonato Brasileiro - Neo Quimica Arena - 01-09-2024 - Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Corinthians x Flamengo - Campeonato Brasileiro - Neo Quimica Arena - 01-09-2024 - Fotos: Gilvan de Souza/FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 01/10/2024 20:24

Rio - Durante o programa "Arena SBT", o comentarista e ex-jogador Cicinho deu sua opinião sobre o favorito na partida entre Flamengo e Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil. Ele projetou uma goleada do Rubro-Negro contra o Timão no jogo de ida, que acontecerá às 21h45 desta quarta-feira (2), no Maracanã.

Cicinho ainda comentou a sorte que Filipe Luís, recém-apresentado como técnico do Flamengo, teve em enfrentar a equipe paulista em sua estreia à frente do time. A má fase do Corinthians também foi levada em conta pelo ex-jogador, que acredita no time carioca finalista da competição.



"A sorte do Filipe Luís é que já tem o Corinthians pela frente. Então já manda 4 a 0. O Corinthians na fase que está, já manda 4 a 0, a moral vai lá em cima", disse Cicinho.

Cicinho, ex-jogador, atua como comentarista do programa "Arena SBT" Reprodução/SBT

O antigo lateral do São Paulo ainda falou sobre a demissão do treinador Tite. Na opinião de Cicinho, a pressão da torcida forçou a diretoria a agir.



"Quem demitiu o Tite não foi o diretoria, foi a torcida. Pela diretoria e pela entrevista que ele deu, estava tudo tranquilo e tinha total respaldo. A diretoria viu a faixa da torcida, depois do jogo deu aquele docinho para a criança e acabou ali, já tirou o doce", finalizou.

Flamengo e Corinthians entram em campo nesta quarta-feira (2), pelas semifinais da Copa do Brasil, às 21h45 (de Brasília) no Maracanã.