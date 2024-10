Raphinha é o capitão do Barcelona juntamente com o meia Pedri - Lluis Gene / AFP

Publicado 01/10/2024 18:29

Raphinha vai se apresentar à seleção brasileira para a rodada das Eliminatórias Sul-Americanas na próxima semana com o moral elevado. O atacante vem se destacando como capitão do Barcelona e foi um dos grandes nomes da goleada sobre o Young Boys, da Suíça, nesta terça-feira, por 5 a 0, no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Espanha, fazendo os catalães desencantarem na Liga dos Campeões. Lewandowski também brilhou, mostrando oportunismo e anotando duas vezes.



O brasileiro participou dos três primeiros gols, dando uma assistência, anotando o dele e passando para Pedri cruzar para cabeçada certeira de Iñigo Martínez. Mesmo com a temporada ainda no começo, o brasileiro já anotou seis vezes e tem tudo para superar sua melhor marca no Barcelona, que é de 10 bolas nas redes adversárias.



Fora da rodada passada das Eliminatórias, Raphinha tem boas chances de ser titular diante de Chile, dia 10, em Santiago, e do Peru, no Mané Garrincha, dia 15, por causa da baixa produtividade dos homens de frente de Dorival Júnior.



Hansi Flick chamou o time suíço de "corajoso" ao falar sobre o jogo na coletiva da véspera. Mas sabia que não podia voltar a tropeçar após largar com revés de 2 a 1 diante do Monaco. E a pressão inicial na Espanha surtiu efeito rápido.



Após Lamine Yamal mandar nas mãos do goleiro, nova trama pela direita terminou no primeiro gol. O brasileiro Raphinha bateu cruzado e o artilheiro Lewandowski apareceu livre para concluir ao gol vazio logo com sete minutos.



Em partida até então de uma equipe só, a questão era de quanto tempo os eslovacos conseguiriam segurar a desvantagem mínima. Yamal, em jogada individual, ficou no quase mais um vez. Raphinha também tentou em cobrança de falta, antes de ampliar após cobrança curta de escanteio e oportunismo na sobra.



O massacre na Espanha era gigante e Iñigo Martínez, de cabeça, fez o terceiro, aos 36 minutos, após novo escanteio ensaiado. Raphinha mandou para Pedri cruzar com perfeição. Os visitantes chutaram uma única vez na etapa.



O placar se transformou em goleada logo aos 5 minutos da etapa final. Iñigo Martínez cabeceou para a pequena área e Lewandowski, também de cabeça, anotou seu 96º na história da Liga dos Campeões. Com o amplo placar, Flick colocou o prodígio Ansu Fati em campo. O camisa 10 está recuperado de lesão e carecendo de ritmo de jogo. Entrou na vaga de Pedri com a torcida aplaudindo ambos de pé.



Raphinha estava muito bem em campo, deu 'caneta' para festa da torcida e mandou belo passe para Lewandowski ficar perto do hat-trick. A defesa suíça, porém, impediu a conclusão.



O Young Boys teve chance de anotar o de honra com batida no travessão de Joel Monteiro após drible no marcador, e rebote cortado pela zaga quase em cima da risca no chute de Imeri. A festa catalã ficou completa com o retorno do holandês De Jong após três graves lesões no tornozelo. O meia entrou aos 30 minutos. No fim, ainda deu tempo de mais um. Camara desviou cruzamento de Balde contra as próprias redes, fechando a surra.

Outras goleadas

Na abertura da segunda rodada, o Brest, da França, visitou o RB Salzburg, na Áustria, e não tomou conhecimento do adversário, goleando por 4 a 0. O Manchester City foi outro a vencer pelo mesmo placar, derrotando o Slovan Bratislava, na Eslovênia.

O jogo do dia, no entanto, aconteceu na Alemanha. Vice-campeão da competição na última temporada, o Borussia Dortmund atropelou o Celtic, por 7 a 1, no Signal Iduna Park.