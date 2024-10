Raphinha agradece o carinho da torcida após a partida contra o Young Boys - Josep Lago/ AFP

Raphinha agradece o carinho da torcida após a partida contra o Young BoysJosep Lago/ AFP

Publicado 01/10/2024 19:12 | Atualizado 01/10/2024 19:18

Espanha - Raphinha teve seu nome entoado na partida do Barcelona contra o Young Boys, pela Liga dos Campeões, nesta terça-feira (1º), no Camp Nou. O jogador marcou um gol e deu uma assistência na vitória do time espanhol por 5 a 0 . Recentemente elogiado pelo técnico Hansi Flick, o jogador vem conquistando cada vez mais apoiadores do seu futebol.