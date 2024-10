Tite durante o jogo contra o Peñarol, na última quinta-feira (26) - Eitan Abramovich/AFP

Tite durante o jogo contra o Peñarol, na última quinta-feira (26)Eitan Abramovich/AFP

demissão do Flamengo, o técnico Tite foi vítima de uma tentativa de golpe bancário no Piauí. Bandidos falsificaram os documentos do treinador para tentarem se passar ele e acessar seu FGTS. A ideia era utilizar os valores que pertencem ao gaúcho para dar garantia em um empréstimo, mas a fraude foi identificada a tempo pela agência da Caixa Econômica Federal onde os bandidos tentaram sacar o dinheiro. Rio - Em meio ao impacto de sua, o técnico Tite foi vítima de umaBandidos falsificaram os documentos do treinador para tentarem se passar ele e acessar seu FGTS. A ideia era utilizar os valores que pertencem ao gaúcho para dar garantia em um empréstimo, masonde os bandidos tentaram sacar o dinheiro.

Antes de irem ao banco, os criminosos acessaram a conta de Tite no aplicativo do FGTS e solicitaram o saque-aniversário, que dá ao trabalhador o direito de sacar parte do valor de sua conta. Depois, tentaram um empréstimo dando o benefício como garantia, mas o alto valor só permitia que a operação fosse finalizada presencialmente na agência. Foi a partir daí que a Caixa identificou o golpe.

Tite não é a primeira personalidade do futebol a sofrer esse tipo de golpe. Paolo Guerrero, ex-atacante do Flamengo, também foi vítima de uma quadrilha que sacou R$ 2,3 milhões de seu FGTS. Após a denúncia do peruano, a Polícia Federal deflagrou, em maio, a Operação Fake Agents, que cumpriu seis mandados de busca em São Paulo. Os acusados foram indiciados pelos crimes de estelionato, falsificação de documento público, uso de documento falso e associação criminosa. Ainda não se sabe se a quadrilha que tentou dar o golpe em Tite foi a mesma denunciada por Guerrero.

O ex-treinador do Flamengo preferiu não se manifestar sobre o caso. Já a Caixa Econômica Federal afirmou que as informações foram encaminhadas à Polícia Federal para a abertura do inquérito.

Veja a nota da Caixa Econômica Federal

"A CAIXA informa que a ação suspeita foi identificada pelo monitoramento do próprio banco, em atendimento realizado na agência. Constatado o indício de fraude, a instituição adotou todas as providências internas para reparação e as informações foram encaminhadas à Polícia Federal para investigação.



O banco ressalta que dados sobre ocorrências de eventos criminosos em suas unidades são consideradas sigilosas e repassados exclusivamente às autoridades competentes.



A CAIXA destaca que melhora constantemente os critérios de segurança, observando as melhores práticas de mercado e as evoluções necessárias ao observar a ocorrência de fraudes.



Em caso de movimentação e operações de FGTS não reconhecida pelo cliente, é possível realizar pedido de contestação em uma das agências do banco, portando CPF e documento de identificação. As contestações são analisadas, de forma individualizada e considerando os detalhes de cada caso e, para os casos considerados procedentes, o valor é ressarcido ao cliente.



A CAIXA disponibiliza ainda orientações de segurança em seu portal da internet www.caixa.gov.br/seguranca, onde o cliente pode pesquisar as principais dicas e orientações de segurança com relação a diversos assuntos relacionados à atividade bancária, entre elas como resguardar senhas e se proteger contra fraudes e golpe."