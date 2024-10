Torcedores do Atlético de Madrid podem ser punidos - AFP

Publicado 01/10/2024 10:23

Espanha - A confusão no clássico entre Atlético e Real no último fim de semana, em Madri, segue repercutindo na Espanha. O governo federal local prometeu punições pesadas aos torcedores do clube mandante pelo comportamento hostil dos seus torcedores no Metropolitano.

"Há que se erradicar essas minorias pela via da educação e pela via das sanções. Foram graves. Temos que ser claros e contundentes na condenação, e também fazer pedagogia. O esporte é paixão e competição, não se pode confundir com violência", afirmou presidente do Conselho Superior do Esporte (CSD) do país, o equivalente ao Ministério do Esporte do Brasil, José Manuel Rodríguez Uribes, durante evento promovido pelo jornal "Marca".



O CSD tem uma Comissão Estatal contra Violência, Racismo e Xenofobia, que é o órgão estatal que determina punições a clubes, jogadores e torcedores por episódios assim. A comissão se reuniu na manhã de segunda-feira e já começou a estudar as imagens do clássico. O governo garante que "haverá sanções" se houver imagens e evidências. A entidade pediu a colaboração do Atlético de Madrid.



"Me parece que teremos que fazer um trabalho coordenado. Temos que combater o racismo e qualquer ato de violência. A rivalidade tem que estar dentro dos parâmetros do respeito", concluiu o presidente do Conselho Superior de Esporte.

Na última segunda, a La Liga publicou uma nota com vários cânticos de violência verbal proferidos no Metropolitano. O Atlético de Madrid expulsou um sócio do clube, identificado como um dos torcedores que atirou objetos no gramado do estádio. O clube espanhol anunciou a proibição de máscaras ou qualquer peça que impeçam a identificação de pessoas nas arquibancadas do estádio.

Dias antes do clássico, alguns torcedores do Atlético se mobilizaram nas redes sociais para a utilizam de máscaras no estádio. A iniciativa era para que eles pudessem insultar Vini Jr., inclusive de forma racista, sem que fossem identificados.

O clássico foi interrompido durante o segundo tempo, após Eder Militão abrir o placar para o Real Madrid. Torcedores do Atlético atiraram objetos no gramado, em direção ao goleiro Courtois. Depois a partida continuou e acabou empatada por 1 a 1. Os dois clubes voltam a campo nesta quarta-feira, para compromissos pela Liga dos Campeões: o Real enfrenta o Lille, fora de casa, e o Atlético encara o Benfica, em Lisboa.