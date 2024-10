Sole Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Sole Cardozo é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 01/10/2024 09:00

Rio - A musa do Olimpia, Sole Cardozo, acredita que é essencial para os relacionamentos ter liberdade. Em participação em um programa de rádio do Paraguai, na emissora "106,5 FM", a beldade defendeu que mulheres liberem seus namorados ou maridos para ter um "dia de futebol".

"Mulher, dê permissão para o seu marido ou namorado, para ter seu jogo de futebol com os amigos", opinou a beldade.

Além disso, ela também defendeu que as mulheres tenham seus momentos com amigas e rechaçou a insegurança em relacionamentos.



"Cada um deve ter seu espaço, os homens no futebol e as mulheres com a noite das meninas. Ninguém se diverte quando está preocupado. Acho que deve existir liberdade mútua entre os casais", concluiu.