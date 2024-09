Sole Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Publicado 30/09/2024 09:00

Rio - A musa do Olimpia, Sole Cardozo, faz muito sucesso no Paraguai como influenciadora e também trabalha em programas de TV e em rádio. A beldade recebeu no ar uma proposta bastante íntima e respondeu de forma misteriosa.

Em 2021, quando participava de um programa na rádio paraguaia "106,5 FM", a influenciadora expôs publicamente uma mensagem que recebeu no WhatsApp que a convidou para um momento íntimo com um casal.

"Sole, eu e meu marido queremos te dar", expôs a beldade gerando um momento de indefinição. Sole Cardozo reagiu a situação com um sorriso de boca aberta. A beldade faz muito sucesso nas redes sociais tendo mais de 1,6 milhão de seguidores no Instagram.