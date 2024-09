Cristiano Ronaldo e Luiz Felipe Scolari são amigos de longa data - Reprodução

Cristiano Ronaldo e Luiz Felipe Scolari são amigos de longa dataReprodução

Publicado 29/09/2024 23:57

Arábia Saudita - Longe do futebol desde sua saída do Atlético-MG, no início deste ano, Luiz Felipe Scolari fez uma visita ao centro de treinamento do Al-Nassr, em Riade. Por lá, o treinador reencontrou Cristiano Ronaldo, com quem mantém uma amizade há mais de 20 anos.

Felipão e Cristiano Ronaldo trabalharam juntos na seleção portuguesa entre 2003 e 2008. O técnico brasileiro foi o primeiro a convocar o craque, logo no início de seu trabalho.

Por lá, Scolari também teve uma conversa com o técnico italiano Stefano Pioli. O treinador, que dirigiu o Milan na última temporada, foi escolhido para substituir Luís Castro no time saudita.