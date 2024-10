Hugo Souza pode ser comprado pelo Corinthians - Divulgação / Corinthians

Publicado 01/10/2024 09:30

Rio - O Corinthians corre para tentar efetuar o pagamento de 800 mil euros (algo em torno de R$ 4,85 milhões) para fechar a compra do goleiro Hugo Souza, que pertence ao Flamengo, ainda nesta terça-feira, para se livrar de ter que desembolsar mais R$ 500 mil para escalar o atleta no duelo pelas semifinal da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira.

A situação é vista com otimismo por parte do presidente do Corinthians, Augusto Mello, que acredita que acredita que o clube paulista terá condições de sinalizar sobre a compra nesta terça-feira.



"O Hugo (Souza) é nosso, já tem contrato. Os valores são esses (cerca de 800 mil euros) e a data (para a contratação definitiva) é a partir do dia primeiro (de outubro). Isso já está com nosso financeiro e o jurídico está acertando tudo, tudo sob controle. Se nós pagarmos a partir do dia primeiro, não precisa pagar mais nenhuma multa, só os 800 mil euro", disse o presidente em entrevist à "TV Bandeirantes".



Além de ter pago R$ 500 mil de multa para que Hugo Souza enfrentasse o Flamengo pelo Brasileiro, o Corinthians desembolsou 200 mil euros (algo em torno de R$ 1,19 milhão) pelo empréstimo do jogador junto ao clube carioca.



Cria do Flamengo, Hugo Souza chegou ao Corinthians no meio do ano, após passagem pelo futebol português. Com apenas 20 partidas pelo Alvinegro, o goleiro se tornou uma peça fundamental no elenco.