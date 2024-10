Lutadores da CMSystem estão em grande fase e tiveram lutas marcadas - (Foto: Divulgação)

Lutadores da CMSystem estão em grande fase e tiveram lutas marcadas(Foto: Divulgação)

Publicado 01/10/2024 09:15

A trinca da CMSystem formada por Luan Miau, Elizeu Capoeira e Vitor Petrino teve seus desafios marcados nos grandes palcos em que atuam, em outubro, novembro e dezembro, respectivamente.



"O mundo do MMA gosta de ver esses três atletas em ação", destacou Cristiano Marcello, líder da equipe curitibana.



O primeiro a entrar em ação é Luan Miau, no dia 11 de outubro, pela 49ª edição do Karate Combat, em Salt Lake City, EUA. Oriundo do karatê, ele fará sua estreia na organização diante do também lutador de MMA Korey Kuppe, dos EUA.



"O Miau vem do karatê, e agora vai poder lutar na Copa do Mundo dessa modalidade, ainda podendo impor seu ground and pound. Acho que ele vai se divertir muito, além de ser uma vitrine para ele, que apesar de já ter sido campeão mundial no MMA (BRAVE), tem apenas 29 anos", avaliou.



Em novembro, mais precisamente no dia 9, Elizeu Capoeira volta ao octógono no UFC Fight Night 249, em Las Vegas, EUA, para uma revanche contra o dinamarquês Nicolas Dalby. No primeiro encontro, em maio de 2015, o brasileiro perdeu por decisão dividida - e bastante contestada.