Felipe Nilo e Dr. Paulo Liberalesso: parceria de longa data (Foto: Reprodução)

Publicado 30/09/2024 07:00 | Atualizado 30/09/2024 17:13

No último dia 19 de setembro, no Rio de Janeiro, aconteceu o lançamento do livro “A Importância das Artes Marciais e do Jiu-Jitsu para Pessoas com Autismo", escrito por Felipe Nilo, faixa-preta de Jiu-Jitsu e referência na comunidade autista.



Um verdadeiro sucesso, o evento reuniu não só grandes nomes do mundo das lutas, mas também da área médica, entre eles o Dr. Paulo Liberalesso, médico neuropediatra e Diretor Científico do IEPSIS – Instituto de Ensino e Pesquisa em Saúde e Inclusão Social.



Entusiasta do trabalho feito por Felipe Nilo, o doutor citou o ineditismo, além do impacto da atividade física no tratamento de transtornos neuropsiquiátricos graves como a depressão, ansiedade e transtorno do déficit de atenção, concentração e hiperatividade, entre outros.



"Eu conheci o Felipe há alguns anos e, em meio a tantos profissionais que trabalham com crianças autistas em nosso país, o que me chamou a atenção especificamente no trabalho dele foi o ineditismo. Felipe foi pioneiro no uso das artes marciais como uma ferramenta para viabilizar o ensino de diversas habilidades para crianças no transtorno do espectro autista. Em um mundo no qual as pessoas estão cada vez mais imersas em atividades tecnológicas e telas, a prática da atividade física tem se tornado um desafio cada vez maior na infância, adolescência e na vida adulta. E foi exatamente nesse cenário que o Felipe Nilo encontrou uma forma de utilizar sua expertise nas artes marciais para gerar aprendizado nos pequenos", disse Paulo Liberalesso, listando os benefícios:



"A literatura científica é farta em estudos que demonstram os efeitos benéficos para a saúde de modo geral da prática esportiva regular, desde que adequadamente orientada por um profissional habilitado para tanto. Inicialmente, acreditava-se que a atividade esportiva tivesse impacto somente sobre a saúde física do indivíduo, melhorando aspectos cardiovasculares, pulmonares e osteomusculares. Contudo, atualmente sabemos que é muito mais que isso. A prática regular de exercícios físicos gera impacto positivo sobre o funcionamento do sistema nervoso central por meio da alteração de diversos hormônios e neurotransmissores como a dopamina, noradrenalina, serotonina e de endorfinas. Os melhores protocolos de tratamento de transtornos neuropsiquiátricos graves como a depressão, ansiedade e transtorno do déficit de atenção, concentração e hiperatividade, incluem, obrigatoriamente, práticas esportivas frequentes".



"Outro aspecto que não podemos esquecer quando falamos de crianças, adolescentes, jovens e adultos no transtorno do espectro autista é a obesidade. Dados atuais apontam que praticamente metade das crianças e adolescentes autistas e/ou com deficiência intelectual apresentam sobrepeso ou obesidade, o que é sempre agravado pelo sedentarismo típico dos dias atuais. Evidentemente, o esporte (associado à dieta nutricionalmente balanceada) tem um impacto físico benéfico aumentando força muscular e massa magra, com consequente redução nos níveis de colesterol, triglicerídeos e glicemia", complementou.