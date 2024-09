Renato Moicano deu show na luta principal do UFC Paris e emplacou sua quarta vitória consecutiva - (Foto: Reprodução/UFC)

Renato Moicano deu show na luta principal do UFC Paris e emplacou sua quarta vitória consecutiva (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 29/09/2024 14:00 | Atualizado 30/09/2024 12:46

Realizado neste sábado (28), na França, o UFC Paris se encaminhava para uma grande festa francesa. Isso porque a grande maioria dos lutadores franceses vinham vencendo no card principal da edição. No entanto, Renato Moicano tratou de "estragar" a festa da torcida local. Na luta principal do evento, o brasileiro deu um verdadeiro show e, após aplicar uma "surra" em Benoit Saint Denis no primeiro round, foi declarado vencedor sobre o francês por nocaute técnico (interrupção médica) no segundo assalto.



Além de Renato Moicano, outros dois brasileiros entraram em ação no card principal do UFC Paris, mas acabaram saindo derrotados. No peso-pena, Joanderson Tubarão foi superado pelo francês William Gomis na decisão dividida dos jurados e teve interrompida sua boa sequência de vitórias na organização. Também na divisão até 66kg, o paranaense Gabriel "Fly" Miranda não conseguiu desenvolver seu jogo e foi nocauteado por Morgan Charriere no segundo round.

Em ação na luta principal do UFC Paris, Renato Moicano não quis saber de perder tempo e aplicou a queda sobre Benoit Saint Denis ainda nos primeiros segundos. Com bons golpes no ground and pound, o brasileiro castigou o francês com duras cotoveladas e foi amplamente superior no primeiro round. Bastante machucado, Benoit tentou reagir no segundo round e manter a luta em pé, deixando o confronto mais equilibrado.No intervalo do segundo para o terceiro round, diante dos diversos ferimentos no rosto de Benoit Saint Denis, principalmente um grande inchaço nos dois olhos, o lutador foi avaliado por um médico. O profissional, por sua vez, recomendou que o árbitro encerrasse o confronto, o que foi prontamente atendido. Dessa forma, Renato Moicano foi declarado vencedor por nocaute técnico (interrupção médica) no segundo assalto.Comprovando a melhor fase da sua carreira, Renato Moicano emplacou sua quarta vitória consecutiva no Ultimate e deve se consolidar no Top 10 do ranking peso-leve da organização norte-americana. Benoit Saint Denis, por sua vez, amargou a segunda derrota em sequência na franquia.Sem se intimidar com a torcida a favor do seu adversário, Joanderson Tubarão começou a luta contra William Gomis no UFC Paris encurtando a distância e aplicando uma boa queda. O brasileiro, no entanto, acabou ficando por baixo no solo, mas conseguiu se levantar e terminou o primeiro round trocando golpes com o oponente na curta distância. Joanderson iniciou o segundo round conseguindo derrubar Gomis mais uma vez e, com uma boa transição, partiu para o katagatame, que foi bem defendido pelo francês. O confronto voltou para a trocação e o maranhense terminou a parcial pressionando William contra a grade.Joanderson Tubarão explorou bastante os chutes baixos no terceiro e último assalto, mas em contrapartida, recebeu alguns golpes perigosos na média distância. O confronto ficou equilibrado e o brasileiro buscou derrubar o adversário mais uma vez. No fim, após três rounds de muito equilíbrio, a vitória foi para William Gomis, que emplacou sua quarta vitória no UFC. O maranhense, por sua vez, viu sua sequência de cinco resultados positivos na organização chegar ao fim.Primeiro brasileiro a entrar em ação no card do UFC Paris, Gabriel "Fly" Miranda não escondeu sua estratégia e pressionou seu adversário, Morgan Charriere, contra a grade desde os primeiros segundos. O francês, por sua vez, conseguiu duas quedas em sequência sobre o paranaense, mas não insistiu na luta de solo.O segundo round, por sua vez, durou pouco. Isso porque os dois lutadores foram para a trocação desde os primeiros segundos e, aproveitando-se de uma brecha de Gabriel, Morgan aplicou um potente cruzado de esquerda, que pegou em cheio no queixo do brasileiro, dando fim ao confronto. Com a vitória por nocaute no UFC Paris, o francês se recuperou da derrota sofrida para Jose Mariscal em sua última luta, em abril.Renato Moicano derrotou Benoit Saint Denis por nocaute técnico no 2RNassourdine Imavov derrotou Brendan Allen por decisão unânime dos juradosWilliam Gomis derrotou Joanderson Tubarão por decisão dividida dos juradosBryan Battle derrotou Kevin Jousset por nocaute técnico no 2RMorgan Charriere derrotou Gabriel “Fly” Miranda por nocaute no 2RFarés Ziam derrotou Matt Frevola por nocaute no 3RIon Cutelaba derrotou Ian Erslan por decisão dividida dos juradosOumar Sy derrotou Da Woon Jung por decisão unânime dos juradosLudovit Klein derrotou Roosevelt Roberts por decisão unânime dos juradosTaylor Lapilus derrotou Vince Morales por decisão unânime dos juradosAilin Perez finalizou Daria Zhelezniakova com um katagatame no 1RDaniel Barez derrotou Victor Altamirano por decisão unânime dos juradosJacqueline Cavalcanti derrotou Nora Cornolle por decisão dividida dos juradosChris Duncan finalizou Bolaji Oki com uma guilhotina no 1R