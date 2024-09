Vitor Costa e Tiago Pereira deram show no Jungle Fight 130 - (Foto: Divulgação)

Publicado 30/09/2024 11:00 | Atualizado 30/09/2024 12:57

Vitor Costa, 24 anos, entrou para o seleto hall de campeão em duas categorias diferentes do Jungle Fight de forma simultânea. Dono do cinturão dos pesos médios, o capixaba conquistou o dos meio-pesados neste sábado (28/9), em São Paulo, na edição que celebrou os 21 anos do maior evento de MMA da América Latina. Ainda no card, o maranhense Tiago Pereira unificou o título dos pesos-galos.



Tanto Vitor Costa quanto o paulista Antônio Bambam Guimarães não quiseram saber de estudo e se colocaram em rota de choque. Após momentos de trocação franca, o capixaba acertou uma sequência que desestabilizou o adversário, que foi ao chão atordoado. Costa não desperdiçou a oportunidade e golpeou até o árbitro encerrar o combate. Foi a oitava vitória seguida do campeão, a sexta por via rápida.



Campeão linear dos pesos-galos, o maranhense Tiago Pereira dominou grande parte da disputa contra o campeão interino, o brasiliense João Pedro Saldanha. Além de acertar o adversário com impiedosos chutes na linha de cintura, Pereira ainda chegou perto de finalizar. A vitória veio no terceiro round, por nocaute técnico. Foi a oitava vitória em oito lutas do campeão, a quinta por via rápida.



No duelo internacional do card, o brasileiro Gabriel Sperto não deixou o sul-coreano Poseidon Lee se criar. Com um ritmo agressivo, o atleta de São Paulo acuou o estrangeiro e o golpeou no solo até o árbitro dar números finais no duelo. Outro destaque foi Richard Espeto, que dominou o condecorado kickboxer Jonas Salsicha na luta agarrada e definiu com fortes golpes no ground and pound.