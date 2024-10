Troféu da Liga dos Campeões: segunda rodada do torneio começa nesta terça-feira - Divulgação / Uefa

Troféu da Liga dos Campeões: segunda rodada do torneio começa nesta terça-feiraDivulgação / Uefa

Publicado 01/10/2024 09:44

árbitro italiano Fabio Maresca está fora da equipe de arbitragem para o confronto entre PSV e Sporting, válido pela segunda rodada da de arbitragem para o confronto entre PSV e Sporting, válido pela segunda rodada da Liga dos Campeões , após uma grave acusação. Maresca teria proferido ameaças de morte a um jogador durante partida no Kuwait e, por isso, a Uefa o afastou do jogo desta terça-feira (1), às 16h (de Brasília).

Leia mais: Mbappé é relacionado para jogo da Liga dos Campeões

O árbitro se envolveu em uma discussão acalorada com um atleta do Al-Arabi durante um jogo do campeonato kuwaitiano contra o Al-Kuwait. A informação foi divulgada pelo jornal italiano 'Gazzetta dello Sport'.

Leia mais: Uefa tira final da Liga dos Campeões de 2027 do San Siro

A vítima, Khaled Al-Murshed, registrou um boletim de ocorrência, alegando ter testemunhas e gravações que comprovam as ameaças. A gravidade das acusações levou a Uefa a tomar a decisão de afastar Maresca.



Árbitro protagonizou outra polêmica



No início da temporada, o árbitro foi criticado por sua atuação em um jogo do Campeonato Italiano e acabou 'rebaixado', sendo obrigado a trabalhar na segunda divisão italiana.



A Federação Italiana de Futebol (FIGC) ainda não se manifestou sobre o caso.