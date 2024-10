Bronny James foi apresentado no Los Angeles Lakers - AFP

Publicado 01/10/2024 14:34

Rio - Lenda do basquete e um dos maiores ícones da história da NBA, Magic Johnson não vê o filho do ala LeBron James pronto para jogar na principal liga do mundo. Um dos maiores ídolos do Los Angeles Lakers, o ex-jogador aconselhou Bronny a jogar a temporada na liga de desenvolvimento para ganhar experiência.

"Se eu fosse o Bronny (James), eu diria para o meu pai para deixar que eu jogasse na G-League (a liga de desenvolvimento) a temporada inteira, para que eu pudesse me desenvolver. Ele precisa de tempo de quadra. Não adianta ficar sentado no banco sem jogar. Isso não é uma crítica a ele, ele só não está pronto ainda", disse Magic Johnson em entrevista ao programa "Jimmy Kimmel Live".

LeBron James tinha o sonho de jogar ao lado do filho da NBA. Recentemente, o astro admitiu dificuldade para focar nos treinos, mas parece ter se acostumado com a situação. Em entrevista recente, o gerente geral Rob Pelinka revelou que LeBron James tem provocado Bronny durante as atividades e não tem aliviado com empurrões, bandejas e muito mais.

Bronny foi a 55ª escolha do Los Angeles Lakers no último recrutamento da NBA, sendo selecionado apenas na segunda rodada. O jovem, de 19 anos, participou da competição de verão dos calouros com a franquia. Para entrar na liga norte-americana, o filho de LeBron James precisou se recuperar de um ataque cardíaco sofrido no ano passado, durante treinamento na universidade.

Com apenas 1,87m, Bronny não é alto para os padrões da NBA. O jovem, no entanto, é conhecido por sua força e velocidade, mas peca na criação de jogadas e espaços em quadra. O Los Angeles Lakers terá muito trabalho para desenvolvê-lo, mas aposta em LeBron James para acelerar o processo.