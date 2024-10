Anderson Silva e Vitor Belfort fizeram um dos combates mais famosos da história do MMA - (Foto: Reprodução/YouTube)

Anderson Silva e Vitor Belfort fizeram um dos combates mais famosos da história do MMA (Foto: Reprodução/YouTube)

Publicado 01/10/2024 14:00

O histórico confronto entre Anderson Silva e Vitor Belfort na luta principal do UFC 126 aconteceu há mais de 13 anos, mas ainda rende assunto no mundo do MMA. O duelo terminou ainda no primeiro round, com o lendário chute frontal de "Spider" em Vitor. No entanto, o carioca garante que se tivessem lutado outras vezes, o desfecho seria diferente.



Em recente entrevista ao programa ''ESPN Knockout'', Belfort declarou que só foi derrotado por Anderson porque ficou parado no momento em que deveria ter atacado. Segundo o lutador, o adversário se aproveitou da única oportunidade que teve para vencê-lo, e caso tivessem se enfrentado em outras oportunidades, Vitor garantiu que venceria ao menos nove encontros.

Leia Mais Jungle Fight 130: Vitor Costa se torna duplo campeão e Tiago Pereira defende cinturão

Ex-campeão duplo do SFT e hoje no UFC, Carlos Prates exalta disputas do Xtreme

'Pioneiro', diz médico neuropediatra sobre trabalho realizado pelo faixa-preta Felipe Nilo

"Eu fiquei parado no momento em que eu deveria atacar. Eu tinha certeza que ia ganhar e naquele momento que parei, era o que ele precisava. Era tudo que ele estava contando naquele momento. Mérito dele, eu não poderia ter ficado parado", declarou Belfort, que seguiu:



"O Anderson só tinha uma chance, que era acertar aquele chute. No resto... No Boxe e no chão eu era bem superior a ele. Mas não consegui executar, foi ele que lutou melhor. Por isso que não teve revanche. Acho que se lutasse dez vezes, eu ia perder aquela e ganhar outras nove", finalizou o carioca. "Eu fiquei parado no momento em que eu deveria atacar. Eu tinha certeza que ia ganhar e naquele momento que parei, era o que ele precisava. Era tudo que ele estava contando naquele momento. Mérito dele, eu não poderia ter ficado parado", declarou Belfort, que seguiu:"O Anderson só tinha uma chance, que era acertar aquele chute. No resto... No Boxe e no chão eu era bem superior a ele. Mas não consegui executar, foi ele que lutou melhor. Por isso que não teve revanche. Acho que se lutasse dez vezes, eu ia perder aquela e ganhar outras nove", finalizou o carioca.

Vitor Belfort está aposentado do MMA, mas citou luta com Anderson (Foto: Reprodução)

Ex-campeão meio-pesado do UFC, Vitor Belfort tem 47 anos e construiu um cartel com 26 vitórias - sendo 18 delas por nocaute - e 14 derrotas no MMA. O "Fenômeno" vem se dedicando ao Boxe, onde, em abril do ano passado, venceu o compatriota Ronaldo Jacaré por decisão unânime dos jurados, em combate válido pelo evento Gamebred Boxing 4.



Aos 49 anos de idade, Anderson Silva é ex-campeão peso-médio e membro do Hall da Fama do UFC. No MMA, o "Spider" contabilizou 34 vitórias, 11 derrotas e uma luta sem resultado. Sua última luta foi em 2020, quando foi nocauteado por Uriah Hall. O brasileiro, desde então, também tem se dedicado à nobre arte, onde fez cinco lutas, com duas vitórias, dois empates e uma derrota. Em seu último compromisso, em junho deste ano, Anderson empatou com Chael Sonnen em uma luta de exibição que foi realizada no evento Spaten Fight Night. Ex-campeão meio-pesado do UFC, Vitor Belfort tem 47 anos e construiu um cartel com 26 vitórias - sendo 18 delas por nocaute - e 14 derrotas no MMA. O "Fenômeno" vem se dedicando ao Boxe, onde, em abril do ano passado, venceu o compatriota Ronaldo Jacaré por decisão unânime dos jurados, em combate válido pelo evento Gamebred Boxing 4.Aos 49 anos de idade, Anderson Silva é ex-campeão peso-médio e membro do Hall da Fama do UFC. No MMA, o "Spider" contabilizou 34 vitórias, 11 derrotas e uma luta sem resultado. Sua última luta foi em 2020, quando foi nocauteado por Uriah Hall. O brasileiro, desde então, também tem se dedicado à nobre arte, onde fez cinco lutas, com duas vitórias, dois empates e uma derrota. Em seu último compromisso, em junho deste ano, Anderson empatou com Chael Sonnen em uma luta de exibição que foi realizada no evento Spaten Fight Night.