Flamengo de Arcoverde encerrou as atividades dois anos após se tornar SAFDivulgação / Flamengo de Arcoverde

Publicado 01/10/2024 12:54

Rio - O Flamengo de Arcoverde, de Pernambuco, encerrou as atividades por tempo indeterminado. Há dois anos, o xará do Flamengo se tornou o primeiro clube pernambucano a virar SAF, mas uma crise entre a direção e a prefeitura de Arcoverde foi determinante para a paralisação a partir de 2025.

Em carta, o presidente e sócio majoritário da SAF do Flamengo de Arcoverde, Gabriel Castilho, explicou que a falta diálogo e cooperação da prefeitura tem prejudicado os planos dos investidores. O embate em relação a manutenção do estádio Áureo Bradley é um dos principais fatores da crise.

A SAF do Flamengo de Arcoverde era responsável por questões estruturais do estádio, enquanto a prefeitura era pela manutenção, segundo o "ge". O presidente revelou que a prefeitura nunca colaborou e que precisou gastar mais de R$ 200 mil com a manutenção. O clube jogou a Série A1 do Pernambucano na cidade vizinha.



A partir do próximo ano será discutido o futuro do clube. Existe a possibilidade de uma saída da cidade de Arcoverde. Nenhum nome de outra cidade do interior de Pernambuco foi citado, mas o dirigente garante que há três municípios interessados.

O Flamengo de Arcoverde foi fundado em 1950, mas só se profissionalizou em 1990. Inicialmente, chamava-se Vingador Futebol Clube e depois mudou para América Futebol Clube. Somente após a profissionalização que passou a se chamar Flamengo Sport Clube de Arcoverde, já que um grupo de amigos torciam pelo Flamengo e pelo Sport.