Alexander Nazário ao lado da mãe, Michele Umezu - Divulgação

Alexander Nazário ao lado da mãe, Michele UmezuDivulgação

Publicado 01/10/2024 11:30

Rio - Filho de Ronaldo Fenômeno e Michele Umezu, Alexander Nazário assistiu a mãe subir ao palco neste sábado (28) no NPC Muscle Contest, no Rio de Janeiro. Ela ficou em quarto lugar no evento, que contou com 400 atletas.

fotogaleria



"Eu decidi a subir na competição porque eu queria subir diferente, com o físico mais cheio, sempre fico muito condicionada. Meu filho foi me assistir falou que eu estava bem no palco e faltou condicionamento. Vou me preparar para o Nacional Masters Brasil em dezembro", conta a empresária e atleta. "Eu decidi a subir na competição porque eu queria subir diferente, com o físico mais cheio, sempre fico muito condicionada. Meu filho foi me assistir falou que eu estava bem no palco e faltou condicionamento. Vou me preparar para o Nacional Masters Brasil em dezembro", conta a empresária e atleta.

Ela diz que, por algumas questões pessoais, talvez o Nacional Master Brasil, em dezembro, seja a sua última competição. "Ano que vem vou fazer parte da equipe do campeonato aqui do MuscleContest Rio. Vou poder ajudar, cuidar das atletas. Isso é muito gratificante", conta.

"Vou começar as gravações para meu canal. Desfiles com as minhas marcas, eu quero apresentar meus produtos e minhas criações tenho certeza que será um sucesso", finaliza a fisiculturista.