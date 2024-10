Vini Jr é alvo de racismo na Espanha constantemente - AFP

Vini Jr é alvo de racismo na Espanha constantementeAFP

Publicado 01/10/2024 13:59 | Atualizado 01/10/2024 14:03

Madri (ESP) - O Real Madrid protestou nesta terça-feira (1) contra o relatório da La Liga no clássico com o Atlético de Madrid, no último domingo (29), no Metropolitano, pela oitava rodada da competição. O clube acusa a organizadora do Campeonato Espanhol de omitir informações sobre problemas ocorridos, como insultos a Vini Jr e ameaças de morte ao goleiro Courtois, que se lesionou no segundo tempo.

Segundo a imprensa espanhola, o Real Madrid enviou um documento de 11 páginas à liga, com incidentes ocorridos durante o clássico que a La Liga não publicou no relatório. A organizadora do Campeonato Espanhol promete adicionar as denúncias ao relatório final, a ser entregue à Real Federação de Futebol da Espanha (RFEF).

Denúncias do Real Madrid:

Uma faca confiscada de um torcedor que arremessou objetos no gramado;

Cânticos de morte ao goleiro Courtois;

Insultos racistas a Vinicius Junior;

Celebração do gol do Atlético junto ao setor dos "ultras"

O clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid terminou empatado por 1 a 1. O jogo foi paralisado durante o segundo tempo após torcedores atleticanos arremessarem objetos na direção do goleiro Courtois. O técnico Diego Simeone e jogadores do Atleti pediram para a torcida se comportar para o jogo retomar. Caberá ao Comitê de Competições da RFEF decidir quais sanções aplicar.

Na véspera do clássico, houve mobilização dos torcedores do Atlético de Madrid para comparecer no estádio com máscaras ou encapuzados para que pudessem insultar Vini Jr. Durante a confusão no segundo tempo, membros das organizadas estavam tampando o rosto. A prática é proibida pelo clube. Dentro de campo, o brasileiro sofreu menos e deu assistência para Éder Militão marcar o gol merengue.