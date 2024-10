Gabigol em treino do Flamengo - Gilvan de Souza /CRF

Publicado 01/10/2024 15:20

Rio - O Cruzeiro apareceu como um possível alvo de Gabigol neste ano. De acordo com informações do portal "Goal", a Raposa avalia fazer uma nova investida no atacante do Flamengo no ano que vem, quando seu contrato terá se encerrado.

Ídolo rubro-negro, Gabigol vive seus últimos meses de vínculo com o clube carioca. O atacante recusou uma proposta de renovação de uma temporada do Flamengo e caso nada mude ficará disponível no mercado ao fim do ano.



Outro jogador que vem sendo avaliado pelo Cruzeiro é Rony. O atacante do Palmeiras tem contrato até o fim de 2026, porém, se tornou reserva de Abel Ferreira, e com isso pode mudar de ares no ano que vem.



Desejoso de buscar a contratação de reforços, o Cruzeiro tenta garantir sua classificação na Libertadores do ano que vem. Atualmente a equipe está em oitavo lugar no Brasileiro e na semifinal da Sul-Americana.