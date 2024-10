Vanderlei Luxemburgo apontou erro no trabalho de Tite no Flamengo - Daniel Castelo Branco / Arquivo O Dia

Vanderlei Luxemburgo apontou erro no trabalho de Tite no FlamengoDaniel Castelo Branco / Arquivo O Dia

Publicado 02/10/2024 13:10 | Atualizado 02/10/2024 13:15

Apesar de o camisa 99 não estar em boa fase e sofrer com problemas físicos, Luxa avaliou que o histórico pelo Flamengo deveria ser levado em consideração, principalmente, em jogos decisivos.



''Quando o Pedro se machucou, quem tinha que jogar no lugar era Gabigol, pela história que ele tem no clube. O Flamengo tinha que entender que, para resolver o problema, teria que ser o Gabigol. Não tem outra história, não tem que inventar mais nada'', afirmou em vídeo divulgado nas redes sociais.



Apesar de elogiar Tite, Vanderlei Luxemburgo admitiu que os resultados foram frustrantes e não gostou da opção de poupar jogadores por causa de desgaste físico.

''Sobre a saída do Tite, ele não teve resultados que estava acostumado a ter. Ele tem competência, é um excelente profissional, de altíssimo nível, tem uma história bonita no futebol brasileiro e tem que ser respeitado por isso. Resultados são bons ou ruins, mas grandes jogadores têm que estar em grandes jogos, mesmo com a possibilidade de eles terem uma lesão, corre-se o risco", avaliou.



"Você ganha campeonatos com grandes jogadores em campo. Essa coisa da troca porque o departamento de fisiologia indicou que o jogador está com CK, não é prioridade. O Zico, com CK alto, resolvia o problema do Flamengo. Existe no Brasil hoje essa troca exacerbada de jogadores. Craque tem que estar no jogo'', completou.



Crítica ao Flamengo por troca de técnicos



Dono de uma marca impressionante, de ser o único treinador no século a comandar o time numa mesma temporada, Luxa criticou a diretoria do Flamengo pela troca constante de profissionais.

''Essa instabilidade no Flamengo vem nos últimos anos, com troca constante dos treinadores. No Brasil, o Fortaleza tinha que servir de exemplo. A gestão do Marcelo (Paz) tem início, meio e fim, e com firmeza daquilo que está fazendo, sabe o que vai fazer e vai em busca do resultado'', completou.