Cleber dos Santos é o novo técnico do Sub-20 do Flamengo Victor Andrade/CRF

Publicado 02/10/2024 19:17 | Atualizado 02/10/2024 19:18

que assumiu o time profissional do Rubro-Negro. Rio - Nesta quarta-feira (2), o Flamengo anunciou a contratação de Cleber dos Santos para o cargo de técnico da equipe sub-20. Ele chega para substituir Filipe Luís,

Cleber soma passagens pelas categorias sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, Sub-20 do Fla. Além disso, foi auxiliar do técnico Zé Ricardo, que comandou o time profissional entre 2016 e 2017.

"Pra mim é uma grande honra voltar ao Flamengo. O clube no qual eu fui formado, onde aprendi realmente o que é honrar o manto sagrado. Pude participar aqui como treinador de todas as categorias de base e auxiliar técnico da categoria profissional. Trabalhei aqui no sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20 e tivemos a felicidade de conquistar títulos em todas essas categorias", disse Cleber, ao site do Flamengo.

"Pude realmente mostrar o que é o DNA Flamengo. Uma equipe com bastante agressividade, focada no jogo ofensivo, jogo de ataque, pra que nós possamos formar jogadores realmente com essa filosofia", completou.

O clube também confirmou que Sandro Gomes chega para ser o auxiliar de Cleber. Ele se especializou na preparação física e na análise de desempenho pelo Flamengo. Além disso, soma passagens pelas categorias sub-13, sub-14 e sub-20 e também pelo futebol profissional do Rubro-Negro.



"Estou muito feliz e honrado com esse retorno. Aqui é um clube que eu me sinto verdadeiramente em casa e já encontrei muitas pessoas aqui dessas passagens que eu tive. O início foi na preparação física e depois migrei pra área de análise de desempenho, ambos atuando na categoria de base. Atuei na análise do sub-13, sub-14, sub-20 e profissional", destacou Sandro Gomes.