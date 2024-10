Comemoração de Alex Sandro, do Flamengo - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Comemoração de Alex Sandro, do FlamengoReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 02/10/2024 23:42

Rio - O Flamengo abriu vantagem no confronto que vale vaga na decisão da Copa do Brasil. Agora sob o comando do técnico Filipe Luís, estreante da noite, o Rubro-Negro bateu o Corinthians por 1 a 0 no Maracanã, nesta quarta-feira (2), pela partida de ida da semifinal da competição. Alex Sandro anotou o gol do Fla, que fez um bom jogo e poderia ter conquistado uma vitória por um placar maior.

Os dois times voltam a se enfrentar no dia 20 (domingo), às 16h, na Neo Química Arena. O Rubro-Negro jogará por um empate para avançar à final da competição.

Agora, o Flamengo volta as atenções para o Brasileirão. O próximo compromisso da equipe de Filipe Luís será no sábado, às 19h, contra o Bahia na Arena Fonte Nova. A partida é válida pela 29ª rodada do campeonato.

O jogo

O Flamengo de Filipe Luís foi amplamente superior ao Corinthians na etapa inicial. Desde o primeiro minuto, o Rubro-Negro sufocou o adversário no campo de ataque e empilhou grandes chances.

A grande dificuldade do Fla era superar Hugo Souza, que fazia uma grande partida. As principais defesas vieram: numa finalização de fora da área de Arrascaeta, que tinha a direção do ângulo; e num chute de letra de Gabigol, que estava dentro da pequena área.

De tanto pressionar, o Rubro-Negro finalmente conseguiu o gol aos 32 minutos. De La Cruz levou o time ao ataque e acionou Bruno Henrique pelo lado esquerdo. Ele, por sua vez, serviu Alex Sandro, que estava dentro da área. O lateral surpreendeu Hugo ao não cruzar, mas sim finalizar direto para balançar as redes.

O Corinthians só acordou por volta dos 40 minutos, quando Rodrigo Garro conseguiu uma boa finalização de fora da área. A melhora, no entanto, não foi suficiente para empatar o duelo na etapa inicial.

No retorno do intervalo, os primeiros minutos foram abertos. O Fla manteve a pegada e passou perto de ampliar a vantagem com uma finalização de cabeça de Léo Ortiz, que parou em boa defesa de Hugo. O Corinthians respondeu praticamente na sequência com Ángel Romero, que carimbou a trave do Maracanã.

Passada essa sequência, o Rubro-Negro pisou no acelerador e criou grandes chances de gol. Bruno Henrique e De La Cruz, por exemplo, acertaram o travessão da meta corintiana. Gerson, por sua vez, ficou cara a cara com Hugo e parou em grande defesa do goleiro. Já Gabi balançou as redes, mas o VAR pegou um impedimento milimétrico do atacante no lance.

De um modo geral, o Flamengo foi superior na etapa complementar, mas viu o Corinthians incomodar e ter chances de empatar. Héctor Hernández entrou livre na área pelo lado direito, mas demorou a finalizar e viu a defesa rubro-negra se recuperar. Mais tarde, Léo Pereira fez um corte praticamente em cima da linha. Pouco depois, Matheuzinho mandou a bola na junção da trave com o travessão.

Ficha técnica

Flamengo x Corinthians



Data e hora: 2/10/2024, às 21h45

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO)



Cartões amarelos: Léo Ortiz, Wesley, Pulgar e Gabigol (FLA) / Romero e Martínez (COR)

Cartões vermelhos: -

Gols: Alex Sandro (1-0) (32'/1ºT)



FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas, 45'/2ºT); Pulgar, De La Cruz (Matheus Gonçalves, 31'/2ºT), Arrascaeta (Alcaraz, 45'/2ºT) e Gerson; Bruno Henrique (Michael, 31'/2ºT) e Gabigol (Gonzalo Plata, 41'/2ºT).



CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Fagner (Matheuzinho, Intervalo), André Ramalho, Félix Torres e Hugo; Ryan (Gustavo Henrique, Intervalo), Charles (Carrillo, 27'/2ºT), Igor Coronado (Martínez, Intervalo) e Rodrigo Garro; Ángel Romero e Héctor Hernández (Yuri Alberto, 22'/2ºT).