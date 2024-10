Filipe Luís estreou à frente do time profissional do Flamengo - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 03/10/2024 01:11 | Atualizado 03/10/2024 01:14

Rio - Filipe Luís não escondeu a felicidade com a vitória do Flamengo sobre o Corinthians por 1 a 0 no Maracanã , na noite desta quarta-feira (2), pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. Na entrevista coletiva, o treinador falou sobre a sensação da estreia à frente do time profissional e ressaltou o orgulho que sentiu ao ver os jogadores correrem por ele em campo. O novo comandante do Rubro-Negro também pontuou a importância da Nação para a conquista do triunfo.

"Sensação maravilhosa. Eu vi meus companheiros correndo por mim, me senti muito orgulhoso. Sou um privilegiado. E não falo da boca para fora: quando a torcida quer ganhar o jogo, ela ganha sozinha. O apoio que teve hoje refletiu nos jogadores. Fico muito feliz de ter conseguido trazer essa energia. A comunhão com a torcida tem que crescer cada vez mais. A gente só vai conseguir se corresponder as expectativas deles dentro do campo", disse Filipe Luís.

O técnico também revelou que teve uma conversa com Zico na noite última terça-feira (1º). Filipe, que é torcedor do Flamengo, sorriu ao falar da amizade com o Galinho e contou que recebeu conselhos do ídolo.

"Ontem à noite, estava vindo para cama e vejo no meu celular: Arthur Coimbra. Interessante (Filipe sorri), muito bom, muito bom. Ter o Zico como amigo nunca me parece normal, um privilégio muito grande. Ele me ligou, me desejou sorte, me deu alguns conselhos, me contou um pouco da história dele como treinador", contou Filipe Luís.

"Eu ainda não consigo ficar normal do lado do Zico, do Júnior e principalmente do Athirson. São grandes, são ídolos. Estou me acostumando. O Zico é tão próximo e tão humilde que fica mais fácil", prosseguiu.

Outro tema coletiva foi Gabigol. O atacante vive uma temporada abaixo, mas ganhou oportunidade no time titular e, se não fosse por um impedimento milimétrico, teria feito o segundo do Flamengo na partida. Filipe Luís explicou a opção pelo camisa 99 e elogiou sua partida.

"É um jogador histórico, ídolo histórico do clube. Eu, mais do que ninguém, sei o que ele pode dar para a equipe, sei o que pode nos oferecer. Um jogador não melhora da noite para o dia. Ele precisa de minutos, precisa de sequência, precisa de um certo carinho, um cuidado, mas não só o Gabriel. Podemos falar aqui de inúmeros jogadores que, com um treinador, pode ter mais minutos ou menos minutos. Isso é natural no futebol", destacou o treinador.

"O Gabriel foi uma escolha minha, escolha técnica. Sei o que ele pode me oferecer. Imaginei como o adversário viria jogar, como a gente poderia atacá-los, e o plano de jogo foi em cima dele como um número 9 e com o Bruno mais aberto. Acredito que ele tenha feito um bom jogo. Com certeza tem muito a evoluir fisicamente, confiança mesmo. A hora que a primeira entrar ele voltar ser o Gabriel. Mental e fisicamente talvez precise de mais tempo. Vai sentir no próximo jogo porque não é fácil depois de tanto tempo sem jogar ter uma sequência, mas vou tratar ele e todos com muito carinho", completou.

Situação na Copa do Brasil e agenda

Os dois times voltam a se enfrentar no dia 20 (domingo), às 16h, na Neo Química Arena. O Rubro-Negro jogará por um empate para avançar à final da competição.

Agora, o Flamengo volta as atenções para o Brasileirão. O próximo compromisso da equipe de Filipe Luís será no sábado, às 19h, contra o Bahia na Arena Fonte Nova. A partida é válida pela 29ª rodada do campeonato.