Filipe Luís estreou à frente do time profissional do Flamengo - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Filipe Luís estreou à frente do time profissional do FlamengoReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 03/10/2024 08:17

Rio – Em partida que marcou a estreia do treinador Filipe Luís, o Flamengo largou na frente pelas semifinais da Copa do Brasil após vencer o Corinthians por 1 a 0 no Maracanã , nesta quarta-feira (2). Nas redes sociais, torcedores foram à loucura com o resultado e elogiaram o desempenho da equipe sob o novo comando técnico.

"Mais que resultado, hoje o importante foi ver que a postura mudou. Às vezes, no futebol, o que falta é uma orientação, como por exemplo de marcar em cima, como foi feito hoje", comentou um rubro-negro. "Que baile, cara, foi jogo para 4 a 0 no mínimo", disse um flamenguista, enaltecendo o volume de jogo do time.

fotogaleria

Alguns apontaram que os jogadores precisam melhorar a eficácia na hora das finalizações, mas sem deixar de enaltecer a boa atuação. "Temos que melhorar nas finalizações, grande evolução do time", afirmou um internauta. "Vimos um Flamengo muito intenso. Era o que a torcida esperava", escreveu um torcedor.

O grande destaque da noite foi Filipe Luís. O ídolo do clube foi elogiado pela torcida do Flamengo na web. "Boa estreia do nosso Filipinho", opinou um usuário das redes. "Filipe Luís vai fazer história como técnico", projetou um flamenguista. "Não aceito que este homem seja criticado! Não importa o resultado, não critiquem esse homem!", defendeu um rubro-negro.

O lateral-esquerdo Alex Sandro, autor do único gol da partida, foi eleito o melhor jogador em campo pela torcida, na votação virtual promovida nas páginas do clube após o jogo. No entanto, as opiniões ficaram divididas, e Léo Ortiz também foi bastante elogiado. "Um camisa 10 que joga na zaga, clássico, desarmes perfeitos e dinâmica pra sair a bola", digitou um fã.

"O melhor em campo foi o Hugo Souza. Impediu o Corinthians de ser goleado ainda no primeiro tempo", ironizou uma pessoa, mencionando o goleiro do clube paulista, que fez ao menos três grandes defesas.

Na coletiva após a partida, Filipe Luís falou da torcida rubro-negra e da sensação em comandar o clube . "Eu vi meus companheiros correndo por mim, me senti muito orgulhoso. Sou um privilegiado. E não falo da boca para fora: quando a torcida quer ganhar o jogo, ela ganha sozinha. O apoio que teve hoje refletiu nos jogadores. Fico muito feliz de ter conseguido trazer essa energia. A comunhão com a torcida tem que crescer cada vez mais", disse.

Próximos passos

Agora, o Flamengo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro encara o Bahia neste sábado (5), às 19h, na Arena Fonte Nova, pela 29ª rodada da competição. O segundo jogo contra o Corinthians está agendado para o dia 20 de outubro.