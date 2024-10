Filipe Luís em treino do Flamengo - Gilvan de Souza /CRF

Publicado 04/10/2024 14:20

Rio - Novo treinador do Flamengo, Filipe Luís, de 39 anos, deverá receber uma oportunidade que apenas três técnicos tiveram no clube carioca na "Era Landim", iniciada em 2019, quando o atual presidente tomou posse no clube carioca. O ex-lateral deverá encerrar um ano e iniciou a temporada posterior no comando do clube carioca.

Jorge Jesus foi o primeiro a viver essa experiência após a histórica temporada de 2019. Em 2020, ele acabou deixando o Flamengo, no meio do ano, para comandar o Benfica. Depois dele, Domènec Torrent ficou pouco tempo no Rubro-Negro e nem terminou a temporada de 2020.



Rogério Ceni viveu a mesma experiência ao ser contratado no fim daquele ano, em um Brasileiro que só terminou em 2021, devido a pandemia. Após conquistar a Série A, já em 2021, o ex-goleiro iniciou o trabalho na temporada seguinte, conquistando o Carioca e a Supercopa do Brasil. Porém, acabou demitido no meio do ano.



Depois disso, Renato Gaúcho, Paulo Sousa, Dorival Júnior, Vítor Pereira e Jorge Sampaoli passaram pelo Flamengo sem ter conseguido essa oportunidade. No fim do ano passado, Tite foi contratado pelo Flamengo e iniciou a temporada de 2024. Campeão carioca, o treinador não resistiu ao insucesso na Libertadores e o rendimento abaixo do esperado do clube carioca pelo Brasileiro.



Com contrato até o fim de 2025, Filipe Luís vai comandar o Flamengo até o fim do ano, tendo a possibilidade de ser campeão da Copa do Brasil e buscar uma reação no Brasileiro. Caso seja mantido realmente no ano que vem, o lateral será mais um técnico a ter uma oportunidade como essa no Rubro-Negro.