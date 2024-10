Gabigol teve gol anulado na partida entre Flamengo e Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 03/10/2024 17:32

gol anulado de Gabigol na partida entre Flamengo e Corinthians, na última quarta (2), pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, no Maracanã. O lance foi invalidado por impedimento do camisa 99 e gerou reclamação pelo lado rubro-negro. Rio - A CBF divulgou, na tarde desta quinta-feira (3), a análise do VAR no, na última quarta (2), pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, no Maracanã. O lance foi invalidado por impedimento do camisa 99 e

Na cabine do VAR, Rodolpho Toski Marques foi o responsável por analisar a jogada. Ele traçou as linhas no "calcanhar" do lateral Hugo, do Corinthians, e no "ombro" de Gabigol.

"Situação factual. O jogador que faz o gol, de número 99, está em posição de impedimento. Impedimento", disse Toski.

Após a recomendação do árbitro de vídeo, Wilton Pereira Sampaio voltou atrás em sua marcação inicial e deu impedimento. Porém, o Flamengo questiona o local onde a linha foi traçada.

O Flamengo volta a campo no próximo sábado (5), às 19h (de Brasília), contra o Bahia, na Fonte Nova. O jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians será no dia 20, na Neo Química Arena, e um empate garante o Rubro-Negro na decisão.