Filipe Luís foi destaque de jornal espanholReprodução / Internet

Publicado 03/10/2024 14:20

Rio - A estreia de Filipe Luís como treinador do Flamengo repercutiu na imprensa espanhola. O jornal "AS" destacou a vitória do clube carioca por 1 a 0 sobre o Corinthians e elogiou o rendimento do Rubro-Negro, no Maracanã, pela semifinal da Copa do Brasil. Com o título "Filipe Luís surpreende o Brasil", a publicação elogiou o desempenho melhor de alguns jogadores do Flamengo como Arrascaeta.

"Sua estreia não poderia ter sido melhor, com a vitória por 1 a 0, graças ao gol de Alex Sandro. O brasileiro deixou sua marca com várias mudanças significativas, e a grande surpresa foi a volta de Gabigol", publicou.



O jornal português "A Bola" também destacou a vitória com "o pé direito" do treinador do Flamengo. A publicação citou também Alex Sandro, que marcou o único gol do jogo, e que teve passagem pelo Porto.



Filipe Luís marcou carreira no futebol português e espanhol, defendendo clubes como Porto e Atlético de Madrid. Em 2019, ele chegou ao Flamengo após anos atuando na Europa e se tornou ídolo rubro-negro.