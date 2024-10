CBF definiu data do jogo adiado entre Flamengo e Internacional - Divulgação/Flamengo

Publicado 03/10/2024 18:58

Rio - A CBF anunciou, na tarde desta quinta-feira (3), a data da partida adiada entre Internacional e Flamengo, pela 17ª rodada do Brasileirão. O confronto será disputado no dia 30 de outubro, às 19h30, no Beira-Rio.

Inicialmente, a partida aconteceria em julho. Porém, a presença do Inter no playoff da Copa Sul-Americana forçou o adiamento. O duelo do segundo turno será no início de dezembro.

Com a realização do jogo, as duas equipes não terão mais partidas atrasadas no Brasileirão. Por conta das chuvas no Rio Grande do Sul, o Inter chegou a ter cinco jogos a menos em relação aos rivais.

Atualmente, o Flamengo ocupa a quarta posição do Brasileirão, com 48 pontos. Uma vitória neste duelo pode ajudar a diminuir a distância para o líder Botafogo, que tem 57.