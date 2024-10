Tite durante o jogo contra o Peñarol, na última quinta-feira (26) - Eitan Abramovich/AFP

Tite durante o jogo contra o Peñarol, na última quinta-feira (26)Eitan Abramovich/AFP

Publicado 03/10/2024 14:55

A demissão de Tite, anunciada na última segunda-feira (1), fará o Flamengo desembolsar uma quantia milionária de multa rescisória. De acordo com o "ge", o Rubro-Negro pagará R$ 4,8 milhões ao treinador.

Nas últimas horas, o Flamengo se reuniu com representantes do técnico e definiu as últimas questões burocráticas para o fim do vínculo. O valor da multa será depositado na conta de Tite até o próximo dia 10.

Com a demissão de Tite, o Flamengo atingiu a incrível marca de R$ 51,3 milhões em multas rescisórias de treinadores na Era Rodolfo Landim. Além do último técnico, Domenéc Torrent, Rogério Ceni, Paulo Sousa e Vítor Pereira também deixaram o clube com altos valores a receber.

Para promover Filipe Luís a técnico dos profissionais, o Flamengo deu uma valorização salarial ao ex-lateral. Para isso, ele assinou contrato até o fim de 2025.