Publicado 03/10/2024 12:56

Rio - Nem mesmo a estreia com boa atuação do técnico Filipe Luís esfriou o assunto da demissão de Tite nos corredores do Flamengo. Após a, na última quarta-feira (2), no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã, o zagueiro Léo Ortiz falou sobre como o elenco recebeu a saída e afirmou que

"Sabemos como é difícil trocar no meio da temporada todos os jogadores ou alguns. Acaba se trocando o técnico, mas longe de ser só culpa dele. A culpa dos resultados é de todos os jogadores também. Cada um tem a sua parcela nas derrotas e eliminações que tivemos. Esse reflexo ficou claro no domingo. As pessoas não estavam contentes com o trabalho de todos. Quando há essa mudança, todos os jogadores refletem e também se sentem culpados pelos fracassos que tivemos. Quem acaba saindo é o treinador, mas todos ficam reflexivos", declarou o camisa 3.

Início de Filipe Luís

Ortiz também falou sobre a importância de iniciar o trabalho de Filipe Luís com uma boa atuação, que fosse capaz de inflamar a torcida. O zagueiro destacou o alto volume ofensivo do Flamengo e afirmou que a equipe "sofreu pouco".

"Queremos buscar de volta a confiança da torcida no elenco. Demonstramos hoje nos 90 minutos, lógico que a intensidade deu uma baixada no final porque é difícil manter em uma semifinal, mas acredito que controlamos bem e sofremos pouco. Tiveram algumas bolas na trave, mas cedemos poucas chances e poderíamos ter saído com um resultado melhor", afirmou o defensor.

"Criamos oportunidades no segundo tempo também. No primeiro tivemos o ritmo mais alto, mas no segundo controlamos a partida. É outro jogo lá. Sabemos que eles vão se preparar e jogar de forma diferente por estarem em casa. Vamos nos preparar melhor, ver o que o Filipe vai trazer para nós. Foram dois dias de treino, metade do grupo treinou apenas um dia. Muitos vídeos e falas do Filipe mostrando o que tem em mente. Vamos nos preparar. Terá uma Data Fifa que vai ser importante para ele mostrar as ideias dele e possamos crescer", completou.

Zagueiro ou volante?

Escalado como zagueiro na estreia de Filipe Luís, Ortiz sempre deixou claro que se sente mais confortável atuando em sua posição de origem. No entanto, negou que não gostasse de atuar como volante, como Tite chegou a declarar após o jogo de ida contra o Peñarol, nas quartas de final da Libertadores.

"Acho que, talvez, ele não tenha se expressado da maneira que queria na coletiva e acabou criando isso, como se eu não quisesse jogar na posição. Isso nunca houve. Houve sim uma relação e uma conversa muito clara minha com ele sobre isso. De que lá no início eu não estava me sentindo tão confortável, como até falei em algumas entrevistas, que não estava tocando tanto na bola, que não estava participando tanto, me encontrando. Mas fui evoluindo, tanto que tive até uma sequência como volante antes do jogo do Peñarol. Estava tudo bem", contou.

Próximos compromissos

O Flamengo volta a campo no próximo sábado (5), às 19h (de Brasília), contra o Bahia, na Fonte Nova. O jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians será no dia 20, na Neo Química Arena, e um empate garante o Rubro-Negro na decisão.