Filipe Luís conseguiu bom resultado em sua estreia pelo Flamengo - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Filipe Luís conseguiu bom resultado em sua estreia pelo FlamengoReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 03/10/2024 14:12

boa atuação do Flamengo na estreia do técnico Filipe Luís, na última quinta-feira (2), na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil, atravessou fronteiras e teve repercussão na Europa. Na Espanha, onde o ex-lateral é ídolo do Atlético de Madrid, o jornal "As" rasgou elogios ao desempenho da equipe no primeiro jogo com ele à beira do gramado. Rio - A, na última quinta-feira (2), na, atravessou fronteiras e teve repercussão na Europa. Na Espanha, onde o ex-lateral é ídolo do Atlético de Madrid,no primeiro jogo com ele à beira do gramado.

LEIA MAIS: Estreia de Filipe Luís tem maior volume ofensivo do Flamengo em sete meses

"Sua estreia não poderia ter sido melhor, com a vitória por 1 a 0, graças ao gol de Alex Sandro. O brasileiro deixou sua marca com várias mudanças significativas, e a grande surpresa foi a volta de Gabigol", escreveu o veículo espanhol, que afirmou na manchete que "Filipe surpreendeu o Brasil".

A publicação destacou mudanças importantes feitas por Filipe Luís, como a escalação de Léo Ortiz como zagueiro e o fim do rodízio de goleiros, que costumava acontecer com Tite. Além disso, elogiou a rápida ascensão do treinador, que passou pelo sub-17 e sub-20 do Flamengo antes de assumir o time profissional, isso tudo em um período de 10 meses, o que mostra um grande potencial em sua nova carreira.

"O tempo dirá se Filipe Luis é bom treinador. Até o momento, seus primeiros passos são enormes com duas promoções em menos de um ano", afirmou o "As".

O Flamengo volta a campo no próximo sábado (5), às 19h (de Brasília), contra o Bahia, na Fonte Nova. O jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians será no dia 20, na Neo Química Arena, e um empate garante o Rubro-Negro na decisão.