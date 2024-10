Filipe Luís comanda treino do Flamengo - Marcelo Cortes/CRF

Publicado 04/10/2024 19:24

manter a base da equipe que venceu o Corinthians, na última quarta-feira (2), no Maracanã. A única diferença será na lateral esquerda, onde Alex Sandro, que sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa direita, dará lugar a Ayrton Lucas. A informação foi dada primeiramente pelo "ge". Rio - O Flamengo não terá grandes mudanças na escalação para enfrentar o Bahia, neste sábado (5), em Salvador. Com pouco tempo para treinar, Filipe Luís optou por, na última quarta-feira (2), no Maracanã. A única diferença será na lateral esquerda, onde Alex Sandro, que, dará lugar a Ayrton Lucas. A informação foi dada primeiramente pelo "ge".

Nos primeiros jogos, a tendência é que Filipe não faça grandes alterações no time. Nesta sexta (4), o foco foi na recuperação dos atletas, que tiveram um período curto para isso, e o novo treinador não chegou a montar o time que pretende escalar.

A provável escalação do Flamengo para enfrentar o Bahia tem Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.



Atualmente, o Flamengo ocupa a quarta posição do Brasileirão, com 48 pontos, nove a menos do que o líder Botafogo, que tem 57.