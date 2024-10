Hugo Souza está emprestado pelo Flamengo e é destaque do Corinthians - Divulgação / Corinthians

Publicado 04/10/2024 18:04

na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, na quarta (2). O goleiro, destaque do Timão na derrota por

O Corinthians fez o pix e o Flamengo recebeu nesta sexta-feira (4)na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, na quarta (2). O goleiro, destaque do Timão na derrota por 1 a 0 no Maracanã , está emprestado pelo Rubro-Negro.

O pagamento não foi efetuado antes porque o clube paulista aguardou até receber a notificação. O vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, não se mostrou incomodado pelo "atraso"

O Corinthians queria comprar 50% dos direitos econômicos de Hugo Souza antes da semifinal, mas errou de data, pois só pode fazer essa operação a partir do dia 10, colmo estipulado em contrato. Com isso, precisou pagar a multa para contar com ele na semifinal.

E agora trabalha para ter o goleiro em definitivo antes do jogo de volta, no dia 20, em São Paulo. Para isso, precisa desembolsar 800 mil euros (cerca de R$ 4,8 milhões).



Para contratar Hugo Souza, o clube paulista desembolsou 200 mil euros (algo em torno de R$ 1,19 milhão) pelo empréstimo. E ele vem sendo um dos destaques do time nesta reta final de temporada.