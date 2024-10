Gabigol em treino do Flamengo - Gilvan de Souza /CRF

Publicado 05/10/2024 08:50

Rio - De volta ao Flamengo na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, pela Copa do Brasil, o atacante Gabigol, de 28 anos, elogiou o começo de trabalho do treinador Filipe Luís. O ídolo rubro-negro falou do bom relacionamento que tem como o ex-lateral-esquerdo.

"'Estava com saudade (de jogar), era o que eu precisava, ter ritmo. Filipe Luís é um grande amigo, quando virou treinador a gente sabia que isso iria mudar um pouco (a relação). Eu o respeito muito. Trabalhamos um dia com Filipe Luís e evoluímos bastante, espero trabalhar bastante e evoluir mais", afirmou em entrevista à Fla TV.



Gabigol atuou ao lado de Filipe Luís no Flamengo entre 2019 e 2023. Os dois foram peças fundamentais em títulos de expressão como duas Libertadores, dois Brasileiro e uma Copa do Brasil conquistados pelo Rubro-Negro.



Com contrato até o fim do ano, o camisa 99 não deve seguir no Flamengo em 2025. Com a lesão de Pedro, e com Filipe Luís no comando, Gabigol deverá ser titular do Rubro-Negro na reta final da temporada.