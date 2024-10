Festa da torcida do Vasco nas arquibancadas de São Januário - Matheus Lima / Vasco

Publicado 09/10/2024 17:38

Rio - A torcida do Vasco vive alta expectativa para o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, diante do Atlético-MG. O confronto será no dia 19 deste mês, e os cruz-maltinos preparam uma grande festa nas arquibancadas de São Januário.

Leia mais: Vasco se reapresenta no CT Moacyr Barbosa após três dias de folga

Além dos vascaínos, o próprio clube destinou verba para uma série de ações visuais no estádio, como mosaico 3D, fogos de artifício, fumaça e adereços visuais. As informações são do portal 'Uol'.

O atacante Pablo Vegetti doou uma quantia não revelada para a Força Jovem, principal torcida organizada do Gigante da Colina. Já foram arrecadados mais de R$ 40 mil em uma vaquinha nas redes sociais.

Líder do elenco e principal goleador

O argentino se tornou um dos grandes líderes do Vasco desde que chegou ao Rio de Janeiro, em meados de 2023. De lá para cá, entrou em campo 63 vezes, fez 29 gols e deu três assistências.



Até aqui, tem sido o principal nome da equipe na Copa do Brasil. Ele já balançou a rede em seis oportunidades durante o tempo normal e foi importante em disputas de pênalti decisivas. Inclusive, marcou em todas as fases na trajetória rumo à semifinal e é o artilheiro da competição.

Agenda

Vasco e Atlético-MG medirão forças em São Januário, sábado (19), às 18h30 (de Brasília). Para chegar na decisão do torneio, o time comandado por Rafael Paiva precisará vencer por dois gols ou mais de diferença, já que foi superado por 2 a 1, de virada, na Arena MRV

Em caso de empate no placar agregado, a vaga será definida nos pênaltis.

Antes, o Gigante da Colina entrará em campo contra o São Paulo, na quarta-feira (16), às 21h45 (de Brasília), no Brinco de Ouro, pela 30ª rodada do Brasileirão.