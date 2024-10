Vegetti mostrou sinceridade ao falar sobre o Brasil - Matheus Lima / Vasco

Publicado 09/10/2024 08:30 | Atualizado 09/10/2024 08:33

Rio - Principal artilheiro do Vasco, Pablo Vegetti, de 35 anos, chegou ao clube carioca no ano passado. O argentino confessou que não esperava um clima de tanta pressão no futebol brasileiro, quando aceitou o desafio de atuar no Cruz-Maltino. O goleador afirmou que veio de um período de muita exposição no seu ex-clube, o Talleres.

"Quando eu acertei, eu queria tranquilidade. Eu tinha sido artilheiro no meu ex-clube, atuei por quatro anos, ali, então eu pensei: "Agora vou ter descanso". Aí veio o jogo contra o Grêmio, eu fiz gol e virou tudo uma m...", brincou em entrevista ao programa "Resenha do Fred", do SporTV.



Vegetti afirmou que apesar do futebol argentino ter pressão, as coisas têm uma repercussão e um tamanho bem maior no Brasil.



"Na Argentina tem muita gente, mas não se comparada. O Brasil é muito grande, tem muitas diferenças culturais. É algo absurdo", opinou.