Pablo Vegetti em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 08/10/2024 14:20

Rio - Artilheiro do Vasco na temporada, Pablo Vegetti tem no lateral esquerdo, Lucas Piton, um excelente "garçom" para suas finalizações certeiras. O argentino celebrou a conexão com o brasileiro, mas afirmou que não foi algo que os dois combinaram antes das partidas.

"Foi uma conexão muito boa que a gente conseguiu ter, desde o começo. Não foi algo programado, ou falado. Foi algo que aconteceu. Então, fico feliz, é bom para nós, bom para o Vasco. Ele tem acertado os cruzamentos e eu tenho conhecido fazer os gols", afirmou em participação no programa "Resenha do Fred", do SporTV.



Com pouco mais de um ano no Vasco, Pablo Vegetti se tornou referência no elenco e caiu nas graças dos torcedores. Apesar disso, o atacante não se vê como ídolo do clube carioca.



"Fico feliz pelo carinho que os torcedores têm por mim, mas não me vejo como ídolo. Acredito que o que vai definir isso será o caminho que eu vou construir aqui e aí no futuro, os torcedores do Vasco vão poder analisar se eu sou ou não ídolo do clube", disse.