Publicado 06/10/2024 17:41

admitiu que errou ao dar um carrinho violento no joelho de Carrillo, do Juventude, que resultou em sua expulsão no empate em 1 a 1, no último sábado (5), em São Januário, após apenas três minutos em campo. Nas redes sociais, o camisa 5 pediu desculpas pela atitude, que prejudicou o Cruz-Maltino nos minutos finais da partida. Rio - O volante Souza, do Vasco,, que resultou em sua expulsão no, após apenas três minutos em campo. Nas redes sociais, o camisa 5 pediu desculpas pela atitude, que prejudicou o Cruz-Maltino nos minutos finais da partida.

"Antes de tudo, eu queria pedir desculpas aos meus companheiros, staff e torcida. Meus sonhos e planos eram outros ao entrar na partida, porém me excedi e fui com muita vontade de ganhar o lance, e errei. Assumo a responsabilidade, aceito as cobranças e críticas, e sei que se eu permanecesse no jogo teríamos totais condições de virar o jogo nos minutos finais", escreveu Souza.

O volante também admitiu que a atuação do Vasco deixou a desejar. Após o apito final, houve vaias em São Januário.

"Ninguém está satisfeito com o resultado e nem com o futebol apresentado, já nos cobramos internamente e vamos continuar nos cobrando pra entregar um melhor futebol a vocês torcedores que nunca nos abandonaram. Já saímos de situações bem piores e vamos voltar a vencer e convencer: é uma promessa! Difícil escrever esse texto, mas eu sei que muitos aqui torcem e esperam de mim uma resposta, e pode ter certeza que eu vou trabalhar ainda mais e em breve estarei de volta mais forte", completou.



Souza não entrava em campo pelo Vasco há quase dois meses. A última partida do volante havia sido em 18 de agosto, contra o Criciúma, quando jogou apenas os minutos finais.

Agora, o Vasco terá o período de data Fifa para trabalhar. O Cruz-Maltino volta a campo somente no dia 16, às 21h45 (de Brasília), contra o São Paulo, em Campinas. O time de Rafael Paiva ocupa a nona posição no Brasileirão, com 37 pontos.