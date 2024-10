Payet comemora gol com companheiros do Vasco - Reprodução/ Vasco da Gama

Publicado 06/10/2024 12:16

Payet havia marcado com a camisa do Cruz-Maltino pela última vez em março, no Campeonato Carioca. Na ocasião, o Vasco venceu a Portuguesa-RJ por 4 a 0, com duas assistências e um gol do jogador francês. A partir daí, ele passou 22 jogos seguidos em branco.



O Vasco tem 37 pontos e ocupa a nona posição do Campeonato Brasileiro, a oito pontos de distância do Z4. A próxima partida da equipe só acontece depois da data Fifa de outubro, contra o São Paulo, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, na quarta-feira (16) às 21h45 (de Brasília).